Спокойное утро в #Сочи 🌴 в ближайшие дни ночью +4-6, днём +9-11. Не самая теплая погода, но помним что совсем скоро наступит жаришка и будем вспоминать прохладу) ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.
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Спокойное утро в #Сочи 🌴 в ближайшие дни ночью +4-6, днём +9-11. Не самая теплая погода, но помним что совсем скоро наступит жаришка и будем вспоминать прохладу) ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.