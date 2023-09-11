Многие люди сейчас пытаются разобраться в сложных вопросах, связанных с политикой и экономикой России.
Кедми: в России провален переворот — кто и как хотел «свалить» Путина
Комментарии
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Виктор Майт
У "запада" не осталось никакой возможности справиться с Россией, кроме как через внутренний переворот!
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50 мин.
Александр Павлов
И с помощью засылаемых и управляемых мигрантов в том числе.
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48 мин.
СВ
Сергей Васильевич
Хрень это все. Нужна своевременная политическая воля по замене персонала, а не плачь Ярославны и объяснения, какие методы еще остались.
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47 мин.
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