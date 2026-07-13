Евросоюз утвердил санкционные ограничения против корпорации VK и разработчиков платформы МАКС

Европейский союз формально ввел ограничительные меры в отношении российской корпорации VK, а также фирмы "Коммуникационная платформа", которая, по заявлениям представителей ЕС, выступает юридическим лицом сервиса МАКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии