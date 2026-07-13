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Евросоюз утвердил санкционные ограничения против корпорации VK и разработчиков платформы МАКС

Евросоюз утвердил санкционные ограничения против корпорации VK и разработчиков платформы МАКС

Европейский союз формально ввел ограничительные меры в отношении российской корпорации VK, а также фирмы "Коммуникационная платформа", которая, по заявлениям представителей ЕС, выступает юридическим лицом сервиса МАКС.

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