Мэр Киева Кличко: Залужный рассказал правду о патовой для ВСУ ситуации на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в своей статье для издания The Economist рассказал правду о патовой для украинской армии ситуации на фронте.
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