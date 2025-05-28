Лепидосирен: формально — рыба. По факту — нечто совсем иное

На своём примере этот скромный рыб демонстрирует легендарный процесс выхода жизни на сушу. Он отрастил лёгкие, его плавники превращаются в полноценные конечности, а без воды он способен прожить от нескольких дней до года! Когда биологи впервые изучили это существо, они были твердо уверены, что нашли переходное звено от рыб к амфибиям! Познакомьтесь, американский чешуйчатник или лепидосирен! .