Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» на Херсонском направлении нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра

После выдвижения экипажа боевой машины на позицию и на цель, расчет произвел пристрелочный пуск 122-мм снарядов, а после получения корректуры от пункта управления, производит дострел боеприпасов по заданным координатам.
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