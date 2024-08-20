Ninja Theory считает Senua's Saga: Hellblade 2 успешной Студия Ninja Theory, ныне принадлежащая Micros...

Ninja Theory считает Senua's Saga: Hellblade 2 успешнойСтудия Ninja Theory, ныне принадлежащая Microsoft, опубликовала финансовый отчет за год, завершившийся 12 июня 2023 года, выразив удовлетворение результатами Senua’s Saga: Hellblade 2.
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