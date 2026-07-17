Война зашита в генах: почему человечество не сможет отменить войну, как ни старайся – А ты… был… бетр.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Война зашита в генах: почему человечество не сможет отменить войну, как ни старайся – А ты… был… бетр.
Свежие комментарии