Футболист Мостовой о сборной Брунея: не знаю, откуда они игроков набирают

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что Бруней отправит на матч с Россией полупрофессиональную команду, отметив, что ему смешно и больно, передает "РБ Спорт".
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