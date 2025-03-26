Инфекционист Жуков: через общую посуду можно подхватить туберкулез, ВИЧ и сифилис

Обычно в офисах и заведениях общепита работники и посетители пользуются общей посудой и приборами. Однако это может быть опасно, так как возникает угроза заражения серьезными заболеваниями, среди которых туберкулез, сифилис и даже ВИЧ, рассказал исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности, член общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков.