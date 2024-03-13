Посол Антонов: США признали участие в конфликте, призывая к ударам по Крыму

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что высказывания американских властей о необходимости помочь ударам Вооруженных сил Украины по Крыму означают признание фактического участия Вашингтона в украинском конфликте.
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