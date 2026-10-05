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Валиева, Загитова, Фролова, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в новогодних шоу Татьяны Навки

Стал известен состав артистов новогодних ледовых шоу Татьяны Навки . В шоу «Щелкунчик» в Москве заявлены Александра Степанова , Иван Букин , Камила Валиева , Марк Кондратюк , Аделина Сотникова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар , Максим Траньков , Маргарита Дробязко , Повилас Ванагас, Иван Ригини , Петр Чернышев .

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