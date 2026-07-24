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Царьград

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WSJ: Кувейт и Бахрейн тайно атаковали Иран в июле 2023 года

WSJ: Кувейт и Бахрейн тайно атаковали Иран в июле 2023 года

The Wall Street Journal сообщает, что в июле Кувейт и Бахрейн совершили тайные удары по Ирану, уничтожая военные цели.

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