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Царьград

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США предупредили Вену о планах ИГ* "убить десятки тысяч людей" на концерте

США предупредили Вену о планах ИГ* "убить десятки тысяч людей" на концерте

ЦРУ сообщила Вене о планах ИГИЛ* «убить десятки тысяч людей» на концерте Тейлор Свифт в Австрии, сообщает The New York Times.

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