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Британский аналитик: Натовцы засуетились, потому что на Украине всё идёт наперекосяк

Британский аналитик: Натовцы засуетились, потому что на Украине всё идёт наперекосяк

Внезапный визит военного комитета НАТО в минувшую среду в Киев свидетельствует о том, что буквально все наступательные инициативы ВСУ идут, мягко говоря, не по плану.

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