Британский аналитик: Натовцы засуетились, потому что на Украине всё идёт наперекосяк

Внезапный визит военного комитета НАТО в минувшую среду в Киев свидетельствует о том, что буквально все наступательные инициативы ВСУ идут, мягко говоря, не по плану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Лучше сидеть под...
- «Лучше сидеть под...
- «Лучше сидеть под...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым