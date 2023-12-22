Новые факты в нападении мигрантов на полицейских в ТЦ "Садовод" - на рынке действует целое подполье. Ситуация становится устрашающей

Интересная жизнь с Vera Star Фото: sensaciy.net Наверняка все в курсе инцидента произошедшего в столичном ТЦ "Садовод", в ходе которого обезумевшая толпа мигрантов напала на сотрудников полиции, вступившись за своего сородича.
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