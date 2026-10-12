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Мы соседи по планете

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Яблоку негде в бочку с селедками упасть — Суматошная жизнь индийских поездов

Яблоку негде в бочку с селедками упасть — Суматошная жизнь индийских поездов

Канадский фотограф-документалист Сара Хилтон (Sara Hylton) для создания своего фотопроекта «Временный дом» (Temporary home) провела несколько месяцев, путешествуя по Индии на поездах.

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