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Царьград

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Атака украинского дрона в Граково: ранены 4 ребёнка, возбуждено уголовное дело

Атака украинского дрона в Граково: ранены 4 ребёнка, возбуждено уголовное дело

В Граково, Харьковская область, украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, ранив шесть человек, включая четверых детей.

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