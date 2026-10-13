Женщина смертельно ранила мужа в грудь во время спора из-за оружия

Жительница Пенсильвании Дон Фриман обвиняется в убийстве мужа. По версии следствия, во время ссоры из-за оставленного без присмотра пистолета она выстрелила мужу Брэдли в грудь, чтобы «преподать ему урок».
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