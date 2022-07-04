За сутки в Челябинской области заболели ковидом 90 человек

Вновь сократилось количество выздоровевших. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, положительный ПЦР-тест на вчерашний день получили 90 южноуральцев, в их числе шестеро школьников.
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