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МИД Великобритании призвал Европу «сплотиться» против построенного «Северного потока — 2»

МИД Великобритании призвал Европу «сплотиться» против построенного «Северного потока — 2»

«Друзья» Великобритании по всей Европе должны объединиться и вместе противостоять российско-немецкому газопроводу «Северный поток — 2».

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Комментарии
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Никос Георгиадис
Пусть тогда мелкобритания сама производит газ ,и поставляет его Европе!
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Правильно объединяйтесь забыли сколько стоил газ? Так России все равно хоть по 3000 евро за куб будет.... Только сначала спросите у своих народов они вас потерпят или вами будут отапливаться.... Вперед дурачье...
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15 час.

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