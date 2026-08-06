Гендиректор «Росводоканал Тюмень» не стала увольнять своего пресс-секретаря, которая угрожала оставить без воды половину Тюмени

Генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева принесла извинения жителям столицы Тюменской области за скандальное видео, которое накануне опубликовала пресс-секретарь компании Ирина Айданова.
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