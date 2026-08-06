Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

77 подписчиков

Гендиректор «Росводоканал Тюмень» не стала увольнять своего пресс-секретаря, которая угрожала оставить без воды половину Тюмени

Гендиректор «Росводоканал Тюмень» не стала увольнять своего пресс-секретаря, которая угрожала оставить без воды половину Тюмени

Генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева принесла извинения жителям столицы Тюменской области за скандальное видео, которое накануне опубликовала пресс-секретарь компании Ирина Айданова.

Вернуться к статье