Николай Воробьев: «Единая Россия» активно участвует в проектах и программах

Работе Кабмина по повышению благосостояния граждан, поддержке семей с детьми, развитию экономики и регионов, модернизации объектов здравоохранения и образования и другим направлениям был посвящён ежегодный отчёт Правительства в Госдуме 3 апреля.
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