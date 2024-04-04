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Тульские новости

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Николай Воробьев: «Единая Россия» активно участвует в проектах и программах

Николай Воробьев: «Единая Россия» активно участвует в проектах и программах

Работе Кабмина по повышению благосостояния граждан, поддержке семей с детьми, развитию экономики и регионов, модернизации объектов здравоохранения и образования и другим направлениям был посвящён ежегодный отчёт Правительства в Госдуме 3 апреля.

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