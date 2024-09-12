В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике на месте неолитической стоянки начались раскопки. В музее сообщили о начале нового этапа реставрации, специалистам предстоит отреставрировать здание Поварни XVI века.
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