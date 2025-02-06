Теннисист Медведев в Роттердаме проиграл 92-й ракетке мира Беллуччи

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) проиграл 92-й ракетке мира итальянцу Маттиа Беллуччи.
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