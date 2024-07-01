Илон Маск: когнитивная деградация Байдена объединила Америку

На своей странице в социальной сети X известный предприниматель Илон Маск заявил, что наблюдение за когнитивной деградацией нынешнего президента США Джо Байдена стало одним из самых объединяющих факторов для американского народа.
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