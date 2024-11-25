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Кулеба: есть три фактора, препятствующих завершению украинского конфликта

Кулеба: есть три фактора, препятствующих завершению украинского конфликта

Экс-министр усомнился в том, что конфликт может решиться в ближайшем будущем.Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил под сомнение тезис о том, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.

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