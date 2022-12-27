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Аарон Гордон, Никола Йокич и Джейсон Тейтум – в подборке лучших моментов игровой недели НБА

Аарон Гордон, Никола Йокич и Джейсон Тейтум – в подборке лучших моментов игровой недели НБА

НБА представила подборку лучших моментов 10-й игровой недели регулярного чемпионата. Топ-20 возглавили Аарон Гордон («Денвер»), Никола Йокич («Денвер») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

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