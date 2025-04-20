Ильиных: Оранжевые пятна на поверхности породы — это фрагменты тел морских животных

Ильиных: Оранжевые пятна на поверхности породы — это фрагменты тел морских животныхВести Крым пообщались с президентом Региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма Крыма» Сергеем Ильиных.
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