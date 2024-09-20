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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Интернет-провайдеры обратились в ФАС из-за замедления YouTube в России

Интернет-провайдеры обратились в ФАС из-за замедления YouTube в России

Представители рынка назвали это дискриминацией Ассоциация "Ростелесеть", объединяющая 200 региональных операторов связи, направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на дискриминационные условия, связанные с замедлением работы YouTube.

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