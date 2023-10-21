На Пермском тракте столкнулись четыре автомобиля

Сегодня днем на 314 км автодороги Пермь – Екатеринбург, неподалеку от Ревды, случилось массовое ДТП. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, столкнулись «Мерседес» с полуприцепом, грузовой автомобиль «Хово», «Киа Рио» и «Вольво» с полуприцепом.
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