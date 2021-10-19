РЖД пришлись ко двору. Стеклянная аллея, медицинский центр и торговые площади — будущие соседи железнодорожников

На сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы появилась визуализация того, как будет выглядеть «квартал РЖД», который начнут строить в 2022 году на месте Рижского грузового двора.
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