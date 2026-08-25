Inside China's Humanoid Robot Boom: What BofA Analysts Saw On The Ground In Beijing China put its humanoid robotics industry on full display last week with a series of technological, commercial, and capital-markets milestones.
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