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Zero Hedge

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Inside China's Humanoid Robot Boom: What BofA Analysts Saw On The Ground In Beijing

Inside China's Humanoid Robot Boom: What BofA Analysts Saw On The Ground In Beijing

Inside China's Humanoid Robot Boom: What BofA Analysts Saw On The Ground In Beijing China put its humanoid robotics industry on full display last week with a series of technological, commercial, and capital-markets milestones.

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