Будущий лидер ХДС сравнил отключение РФ от SWIFT с атомной бомбой для денежного рынка

ТАСС, 16 января. Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT станет подобно "атомной бомбе" для денежного рынка.
ТАСС, 16 января. Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT станет подобно "атомной бомбе" для денежного рынка.
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