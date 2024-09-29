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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» 40 матчей не проигрывает в Ла Лиге – больше года. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры

Команда Карло Анчелотти разделила очки с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре. В последний раз «Реал» в чемпионате проигрывал именно в дерби – это произошло 24 сентября 2023 года.

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