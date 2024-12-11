Новый сюжетный трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League раскрыл тёмную историю становл...

Новый сюжетный трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League раскрыл тёмную историю становления ДетстроукаСоздатели Suicide Squad: Kill The Justice League показали сюжетный трейлер про Детстроука – знаменитого злодея DC, который пополнил ряды Отряда Самоубийц.
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