Разработчики Gray Zone Warfare выпустили видео о том, как они переносят события игры в реальный мирРазработчики из MADFINGER Games опубликовали небольшое видео о том, как игры в страйкбол помогают им перенести сражения в Gray Zone Warfare с экранов монитора в реальность.
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