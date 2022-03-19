Свыше 1 тыс. тонн гуманитарной помощи направлено жителям Донбасса из Единого центра гуманитарной помощи в Ростовской области

На склад Единого центра гуманитарной помощи в Ростовской области, расположенного на базе Донского государственного технического университета, поступило более 1 025 тонн гуманитарной помощи.
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