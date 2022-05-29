Русская весна

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Готовится химатака в одном из украинских городов: главное из сводки Минобороны

Готовится химатака в одном из украинских городов: главное из сводки Минобороны

Главное из нового брифинга Минобороны РФ: ► Националисты планируют взорвать емкости с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить ВС РФ в применении химического оружия; ► Националисты не эвакуируют людей из Сум на время съемок провокации с химоружием, чтобы получить максимальный резонанс; ► Националисты и ВСУ разместили вооружение в образовательных учреждениях Лисичанска, Славянска, Бахмута; ► Неонацисты оборудовали огневые позиции в многоквартирных домах в Карловке, все попытки жителей эвакуироваться жестко пресекаются.

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