Результаты: Вуэльта Испании-2026. Результаты 12 этапа

Вера — Калар Альто, 166,6 км 1 Jakob Omrzel (Slo) Bahrain Victorious 04:29:53 2 Urko Berrade (Esp) Equipo Kern Pharma 0:01:56 3 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 0:02:13 4 Alexey Lutsenko (Kaz) NSN Cycling Team 0:02:49 5 Mauri Vansevenant (Bel) Soudal — Quick Step 0:02:53 6 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:02:56 7 Felix Gall.
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