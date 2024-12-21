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Закон, порядок, государство

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Зенитчики группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают беспилотники ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Зенитчики группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают беспилотники ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчеты ПВО выполняют задачи по уничтожению как разведывательных БпЛА самолетного типа, так и ударных дронов-камикадзе.

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