В Калужской области сотрудниками правоохранительных структур пресечен факт нарушения миграционного законодательства на сельскохозяйственном объекте

В рамках реализации комплексной оперативно-профилактической операции по противодействию незаконной миграции на территории региона, сотрудниками УМВД России по Калужской области и УФСБ России по Калужской области на сельскохозяйственном объекте, расположенном в Жуковском районе, выявлены 14 иностранных граждан из Республик Узбекистан и Таджикистан.