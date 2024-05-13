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FP: страны Запада опасаются, что конфликт на Украине станет "вечным"

FP: страны Запада опасаются, что конфликт на Украине станет "вечным"

© AP Photo / Пресс-служба президента Украины Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Нынешняя стратегия США на Украине — лишь уловка, которая рискует развязать еще один долгосрочный конфликт, пишет FP.

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Комментарии
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Eduard
Какой конфликт?
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14 час.
Eduard
Не переживайте,нацистов вышвырним и Украина останится наща,вечность тут не причем!
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14 час.

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