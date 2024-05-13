FP: страны Запада опасаются, что конфликт на Украине станет "вечным"

© AP Photo / Пресс-служба президента Украины Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Нынешняя стратегия США на Украине — лишь уловка, которая рискует развязать еще один долгосрочный конфликт, пишет FP.
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