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Названы победители 83-го Венецианского кинофестиваля

Главный приз "Золотой лев" присужден картине "Неизвестная женщина" датского режиссера Май-Эль Туки. Гран-при жюри и "Серебряного льва" получил фильм "Возможная любовь" корейского постановщика Ли Чхан-дона.

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