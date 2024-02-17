Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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До сотни литров в минуту: бойцы показали «передвижную заправку» на передовой

До сотни литров в минуту: бойцы показали «передвижную заправку» на передовой

После парилки вкуснейший домашний борщ на обед, а перед баней авторские стрижки от комвзвода - полный комплекс бытовых услуг и недалеко от передовой, но в безопасной тыловой зоне доступен нашим бойцам на всех направлениях специальной военной операции.

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