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ИИ в судах: к 2030 году 95 % судей будут работать с нейросетями

ИИ в судах: к 2030 году 95 % судей будут работать с нейросетями

Председатель Верховного суда Игорь Краснов утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в судебную систему.

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