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В Самаре многодетная мать оформила фиктивные отцовства на пятерых мигрантов. Последствия

В Самаре многодетная мать оформила фиктивные отцовства на пятерых мигрантов. Последствия

Avia.pro - СМИ мммммммммВ маленьком городе Самара разразился скандал, который заставил многих задуматься о совести, морали и отчаянии.

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Комментарии
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NN
N N
Многодетным итак платят пособие. Разве нет?
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18 час.
ИШ
Иван Шапошников
вот так вот!а потом орут подобные,что Путин виноват в нашествии мигрантов!..
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17 час.
Lana_Borei Иванова
Лёгкие деньги : не надо работать и детей рожала, только чтобы иметь деньги на жизнь. Да и учиться ей зачем? Вряд ли когда её дети ходили в кружки, цирк, возила ли она их куда?
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16 час.

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