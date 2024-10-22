Неожиданно суровая статья вышла в журнале The Spectator. Автором является профессор университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.
Путину не нужны переговоры или голоса разума на Западе стали раздаваться всё чаще
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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1 д.
ТГ
Татьяна Гусева
Когда у нас на фронтах виден положительный результат, ни о каких переговорах не может идти речь. Фашистов надо выдавливать с украинской земли, чтобы они не вернулись с новым вооружением с Запада. А еще лучше уничтожать на месте! Вместе с наёмниками из разных стран. Поэтому, дай бог нашим ребятам, нашим сыновьям и внукам жизни и здоровья победить эту коричневую заразу на исконно нашей земле! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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1 д.
Алексей Тан
""Фашистов надо выдавливать с украинской земли, чтобы они не вернулись с новым вооружением с Запада""==========, Таня!... не только с Украины и не "фашистов".... а ЕВРЕЕ-НАЦИСТОВ, а они во всю окопались и в Белярюси и в РОССИИ... мимикрирующая МЕРЗОСТЬ... присосавшаяся к СЛАВЯНАМ... ещё после 1917-ого года... вот эту ЗАРАЗУ... не обходимо уничтожить на землях РОССИИ.... а оставшихся отправить в их земли... западенция и в бывшие земли хазарии.
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1 д.
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