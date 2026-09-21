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Турция надеется на возобновление переговоров по Украине до 2027 года

Турция надеется на возобновление переговоров по Украине до 2027 года

Турция готова оперативно провести в Стамбуле переговоры по Украине и обеспечить необходимые условия для их безопасности Турция надеется на возобновление переговоров по Украине до конца 2026 года, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.

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