Роналдо продал контрольный пакет акций ФК "Вальядолид" за 50 млн евро

ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо Луис Назарио де Лима продал контрольный пакет акций футбольного клуба "Вальядолид" американской инвестиционной группе за 50 миллионов евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии